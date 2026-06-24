Politica· 1 min citire

Ședință crucială la PSD de la ora 12.00. Se fac calculele pentru desemnarea premierului

Partdiul Social Democrat

Partdiul Social Democrat

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat24 iun. 2026, 09:25
Actualizat24 iun. 2026, 09:26
SursăRealitatea.Net

Social-democrații se vor reuni astăzi, de la ora 12.00, într-o ședință crucială. Se fac calcule pentru propunerea de premier cu care vor merge cei din PSD.

Biroul Permanent Național (BPN) al PSD se va reuni miercuri, de la ora 12.00, în format online, potrivit Realitatea PLUS.

Tot miercuri va avea loc o ședință extrem de importantă la care vor participa liderii PNL, USR și UDMR, în care se va stabili dacă merg mai departe cu acordul propus marți seara de președintele Nicușor Dan, de guvern minoritar, respectiv fără Partidul Social Democrat.

Cel mai probabil urmează ulterior să aibă o discuție cu toți, inclusiv cu Partidul Social Democrat, mai arată sursa citată.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

PSDsedintapremier

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe