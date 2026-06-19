România, menționată de Zelenski la Consiliul European: „Vreau să vă mulțumesc”

Publicat 19 iun. 2026, 08:10 Sursă realitatea.net

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis mulțumiri României și celorlalți vecini ai Ucrainei din Uniunea Europeană, în discursul susținut la reuniunea Consiliului European, subliniind importanța relațiilor de bună vecinătate și a cooperării bazate pe respect reciproc.

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