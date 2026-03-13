Război în Orientul Mijlociu. Bază militară franceză lovită de dorne iraniene
Războiul din Orientul Mijlociu nu dă semne că s-ar opri prea curând. Iranul a lovit cu drone kamikaze o bază militară franceză situată în apropierea unui aeroport din nordul Irakului. În urma atacului, șase soldați francezi au fost răniți. De asemenea, un avion militar al SUA s-a prăbușit în Irak, potrivit armatei americane. Oficialii au transmis că este vorba despre o aeronavă de realimentare în zbor. În plus, armata israeliană a anunțat un val de atacuri la scară mare asupra Teheranului.
Armata americană a transmis că un avion de realimentare s-a prăbușit în Irak.
Potrivit oficialilor SUA, două aeronave au fost implicate în incident. Cea de-a doua a aterizat în siguranță în spațiul aerian aliat. În prezent se desfășoară operațiuni de salvare.
O bază militară franceză din Irak a fost bombardată de drone kamikaze. Atacul a vizat obiectivul militar comun utilizat de Franța și forțele armate din regiunea Kurdistan.
Armata Franței a confirmat atacul și a transmis că soldații răniți, care erau implicați în antrenamente anti-teroriste alături de partenerii irakieni, au fost duși la cel mai apropiat centru medical.
De asemenea, sediul unei bănci din Dubai a fost ținta rachetelor iraniene după ce compania respectivă a decis să păstreze doar o singură sucursală în Dubai.
