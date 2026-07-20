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Politica· 1 min citire
Rareș Bogdan:”Bolojan duce PNL într-o zonă progresistă, de stânga”
FOTO: Arhivă
Publicat20 iul. 2026, 11:33
Actualizat20 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat că Ilie Bolojan ar putea fi împins spre o eventuală candidatură pentru funcția de președinte al României de un curent progresist și neomarxist, acuzându-l totodată că îndepărtează partidul de principiile sale de bază.
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