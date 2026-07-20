Niculina Stelea (AUR): „În contextul dezastrului de la ANCPI, Parlamentul să prelungească urgent regimul tranzitoriu privind cota redusă de TVA”

Senatorul AUR Niculina Stelea, secretar executiv al Senatului României, face o solicitare către Birourile Permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților de convocare a Parlamentului pentru protejarea cumpărătorilor de locuințe noi afectați de indisponibilitatea sistemelor informatice ale ANCPI. Potrivit senatorului AUR, acest lucru poate fi făcut în două feluri: fie prelungirea perioadei de aplicare a regimului tranzitoriu privind cota redusă de TVA pentru livrarea locuințelor noi, exclusiv pentru tranzacțiile afectate de indisponibilitatea sistemelor informatice ale ANCPI; fie printr-un mecanism derogatoriu care să permită menținerea cotei reduse de TVA.

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