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Politica· 2 min citire
Radu Miruță: Acest guvern interimar este mai legitim decât și-ar dori PSD
Radu Miruță
Publicat21 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net
Ministrul interinar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a declarat, vineri, la Timișoara, că actualul guvern interimar este 'mai legitim decât și-ar dori PSD', dar a admis că este nevoie de un Executiv cu puteri depline.
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