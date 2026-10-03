Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri vine la Târgu Jiu. Înscrierile încep pe 5 octombrie
Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri
Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri ajunge la Târgu Jiu între 22 și 25 octombrie 2026. Înscrierile pentru artizani încep pe 5 octombrie.
Târgu Jiu va găzdui, în această toamnă, Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri, un eveniment dedicat meșteșugarilor și artizanilor din întreaga țară. Manifestarea va avea loc în perioada 22–25 octombrie 2026, pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță”.
Evenimentul urmărește promovarea produselor realizate manual și susținerea meșteșugurilor tradiționale românești. Pentru artizanii interesați să participe, înscrierile încep luni, 5 octombrie 2026, de la ora 10:00.
Înscrierile la târg încep pe 5 octombrie
Meșteșugarii și artizanii care doresc să participe la Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri de la Târgu Jiu se pot înscrie începând cu 5 octombrie.
Perioada de înscriere se încheie pe 15 octombrie 2026, la ora 20:00. Organizatorii precizează că admiterea participanților se va face în ordinea înscrierii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și în limita locurilor disponibile.
Participarea expozanților este gratuită
Unul dintre avantajele anunțate pentru participanții selectați este faptul că participarea la târg este gratuită.
În plus, artizanii selectați pot beneficia de un sprijin financiar în valoare de 2.500 de lei, acordat sub formă de sumă forfetară pentru cheltuielile de cazare și transport, inclusiv pentru transportul produselor.
Selecția participanților va fi realizată în funcție de criteriile prevăzute în cadrul programului și în limita locurilor disponibile.
Ce produse tradiționale vor putea fi prezentate
Târgul este destinat creatorilor care realizează produse prin tehnici tradiționale și își propune să aducă în fața publicului o gamă variată de obiecte și produse artizanale.
Printre domeniile vizate se numără olăritul și ceramica, prelucrarea lemnului, pielăria, țesutul, broderia, dantelăria, prelucrarea fierului și a sticlei. Expozanții vor avea, de asemenea, posibilitatea de a organiza la propriile standuri ateliere pentru vizitatori, în cadrul cărora să prezinte tehnicile tradiționale de lucru.
Târgul are loc între 22 și 25 octombrie, la Târgu Jiu
Evenimentul se va desfășura timp de patru zile, în perioada 22–25 octombrie 2026, pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu.
Organizarea târgului la Târgu Jiu oferă publicului ocazia de a descoperi produse realizate manual și de a interacționa direct cu meșteșugarii veniți din diferite regiuni ale țării.
Eveniment organizat în cadrul unui program național
Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri este organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.
Programul are ca obiectiv promovarea meșteșugarilor și a produselor realizate prin tehnici tradiționale, oferind totodată participanților un cadru în care să își prezinte creațiile și să intre în contact direct cu publicul.
Date importante pentru participanți
Locație: esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță”, Târgu Jiu
Perioada târgului: 22–25 octombrie 2026
Începerea înscrierilor: 5 octombrie 2026, ora 10:00
Termen-limită pentru înscrieri: 15 octombrie 2026, ora 20:00
Participare: gratuită pentru expozanții selectați
Sprijin pentru transport și cazare: 2.500 de lei, sumă forfetară pentru participanții selectați
Înscriere: online, prin platforma indicată de organizatori.
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