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Politica· 1 min citire
PSD cere anularea „taxei pe solarii”. Social-democrații susțin că impozitul a fost introdus pe furiș și nu aduce bani la stat
PSD cere anularea „taxei pe solarii”. Social-democrații susțin că impozitul a fost introdus pe furiș și nu aduce bani la stat
Scandal în coaliția de guvernare pe tema taxelor care lovesc micii producători.
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