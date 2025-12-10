Politica· 1 min citire

PSD cere anularea „taxei pe solarii”. Social-democrații susțin că impozitul a fost introdus pe furiș și nu aduce bani la stat

PSD cere anularea „taxei pe solarii”. Social-democrații susțin că impozitul a fost introdus pe furiș și nu aduce bani la stat

PSD cere anularea „taxei pe solarii”. Social-democrații susțin că impozitul a fost introdus pe furiș și nu aduce bani la stat

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 10 dec. 2025, 16:23

Scandal în coaliția de guvernare pe tema taxelor care lovesc micii producători.

Scandal în coaliția de guvernare pe tema taxelor care lovesc micii producători. Social-democrații au anunțat miercuri că vor cere imperativ, în următoarea ședință a liderilor coaliției, eliminarea impozitului pe solarii. Cei de la PSD susțin că această prevedere a fost strecurată în lege fără știrea lor și fără o consultare prealabilă între partidele aflate la putere.

Pentru a repara situația, social-democrații propun ca Guvernul să intervină rapid printr-o Ordonanță de Urgență. Deoarece legea care conține taxa a trecut deja de controlul Curții Constituționale, doar o ordonanță mai poate readuce lucrurile la normal, adică la situația anterioară în care solariile și anexele gospodărești erau scutite de plată.

Argumentul principal invocat este acela că statul nu câștigă aproape nimic de pe urma acestei taxe, impactul asupra veniturilor bugetare fiind nesemnificativ. În schimb, măsura reușește doar să îi supere pe români și să pună presiune inutilă pe gospodării, fără a rezolva adevărata problemă a lipsei de bani de la buget.

În acest context, PSD a transmis un avertisment către miniștrii celorlalte partide, cerându-le să respecte exact deciziile luate împreună și să nu mai adauge pe ascuns elemente care nu au fost discutate și aprobate în coaliție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubPSDtaxe solarii

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe