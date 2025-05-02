POLITICO A PUBLICAT "SONDAJUL SONDAJELOR" - DEZASTRU PENTRU NICUȘOR DAN: PRIMARUL CAPITALEI, ÎN PICAJ TOTAL!

Pe cine vor românii la Cotroceni

Nicușor Dan se prăbușește în sondaje, iar dezvăluirile Elenei Lasconi de aseară par să-l îngroape definitiv. Chiar înainte de lovitura finală, site-ul Politico a publicat un sondaj propriu despre alegerile prezidențiale din 4 mai.

Noi alegeri prezidențiale vor fi organizate pe 4 mai, cu un al doilea tur de scrutin planificat două săptămâni mai târziu, pe 18 mai, arată sursa citată, amintind că lui Călin Georgescu, câștigătorul surpriză al primei runde anulate, i s-a interzis să candideze din nou.

Pentru că sondajele pot fi „înșelătoare” și pline de „capcane”, Politico a agregat date din mai multe surse pentru a oferi o imagine mai precisă pentru electoratul din România, la fel cum a făcut și pentru alte țări.

„Pentru a spori fiabilitatea statistică, ne propunem să amalgamăm toate sondajele bine realizate pe o anumită întrebare într-o singură estimare a sentimentului politic național. Combinarea rezultatelor produce o estimare mai robustă a stării reale de opinie, diluând impactul rezultatelor aberante și arătând mai clar tendințele”, scrie Politico.

Potrivit graficului, denumit „sondajul sondajelor”, publicat de Politico, George Simion și Crin Antonescu sunt candidații cu cele mai mari șanse să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Simion ar urma să fie votat în turul întâi de 30% dintre alegători, iar Crin Antonescu de 24%. Tot potrivit sondajului Politico, Nicușor Dan ar avea un scor de 22%, Victor Ponta ar fi cotat cu 10%, Elena Lasconi ar primi 7% din voturi, iar Lavinia Șandru 2%.