Advertising
Politica· 1 min citire
Piperea, după consultările cu Nicușor Dan: „Chiar dacă mi-a dat dreptate că suntem occidentali și europeni, nu ne consideră o soluție”
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR
Publicat23 iun. 2026, 15:12
Sursărealitatea.net
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a tras primele concluzii după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, anunțând că președintele Nicolae Dan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de premier, în ciuda blocajului politic persistent.
Citește și
- 16:52Victor Ponta, propus din nou pentru funcția de premier de către alianța „Uniți pentru România”
- 16:19Călin Georgescu intervine în ziua consultărilor cruciale. ”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”
- 15:28PNL pune condiții pentru votarea guvernului PSD. Decizia se va lua în ședința liberalilor - SURSE
- 14:57Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „Nu vom susține un guvern din care face parte PSD”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News