Miron Mitrea: ”Nu mă aștept ca Nicușor să facă ceva la Washington. Măcar să nu ne facă de râs ca Țoiu”-VIDEO

Nicușor Dan nu va face nimic la Washington, dar măcar să nu ne facă de râs, a declarat Miron Mitrea, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Consultantul politic a transmis și un mesaj pentru echipa prezidențială căreia i-a cerut să nu-l mai trimită pe președintele României cu avionul Spartan la vizita oficială ca să evite momentul penibil de la Paris.

”Nu mă aștept să facă nimic la Washington. Mă aștept să se ducă acolo și măcar să nu ne facă de râs, să nu ne facă ce ne-au făcut Țoiu sau Miruță când ajung pe acolo. Măcar să tacă inteligent, să vorbească pe holuri, să nu pună, așa cum a pus Miruță poze pe Facebook cu discuții pe hol... să nu meargă cu Spartanul.

Îi rog pe ăștia care vă bateți joc de el și îl urcați în tot felul, îl puneți în tot felul de situații ridicole, că l-ați urcat în Spartan, că l-ați... închiriați-i, fraților, un avion, cum face toată lumea, și trimiteți-l pe președintele României așa cum trebuie să meargă un președinte la Washington”, a declarat analistul politic.