Președintele CSM, acuzații dure despre implicarea directă a lui Nicușor Dan în sistemul judiciar

„A cerut date din dosare care sunt pe rol”

Magistrații reacționează în urma implicăriilui Nicușor Dan în justiție! Acuzațiile vin chiar de la vârful CSM și precizează ca Administrația Prezidențială a cerut informații despre dosare care se află pe rolul instanțelor.

Președintele Nicușor Dan se implică în domeniul justiției, este reacția magistraților de ultimă oră. Se aduc noi acuzații la adresa șefului statui cu privire la implicarea sa în sistemul judiciar și mai mult decât atât în dosare care se află pe masa judecătorilor.

Președintele CSM: „Administrația Arezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol”

O reacție în acest sens vine chiar de la președintele Consiliului Superior al Magistratului, Gheorghe Odagiu, care susține că administrația prezidențială a cerut mai multe informații despre anumite dosare penale: „Vorbim despre faptul că Administrația Arezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informații care nu sunt destinate publicului”.

Nicușor Dan se implică în justiție

În acest sens, se poate observa o nouă implicare a președintelui Nicușor Dan în sistemul judiciar după acuzațiile care au fost formulate la adresa magistraților făcute chiar la finalul anului trecut și mai mult decât atât nici măcar nu este clar cum va implementa acel referendum de care spunea acesta în corpul magistraților, în cadrul judecătorilor cât și a procurorilor în cadrul CSM, având în vedere că nu există nici măcar bază legală pe care să poată desfășura un asemenea referendum și nici măcar nu este clar cum dorește acesta și care este scopul acestei acțiuni.

