Măsuri de relansare a economiei propuse de PSD
Măsuri de relansare a economiei propuse de PSD
O şedinţă a coaliţiei este aşteptată la începutul acestei săptămâni
Adrian Câciu, fost ministru de finanțe, preciza că recesiunea tehnică înregistrată la finalul anului trecut indică o contracție majoră a economiei românești.
Tot ieri, ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunța că va prezenta un proiect prin care adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate alimentele, în cazul în care inflația este mai mare de 5%.
El a mai spus că nu va aviza ordonanța pentru diminuarea cheltuielilor cu 10%, pentru că reduceri au fost făcute în minister și anul trecut.
Florin Barbu spunea că la fel vor proceda și miniștrii sănătății și energiei, motiv pentru care premierul Ilie Bolojan a cerut o discuție în coaliția de guvernare. Şi purtătoarea de cuvânt a executivului,
Ioana Dogioiu a confirmat că o şedinţă a coaliţiei este aşteptată la începutul acestei săptămâni.
Sursa: Realitatea Din PSD
Citește și:
- 13:58 - Atacuri asupra președinției și Consiliului de Securitate de la Teheran, anunțate de Israel
- 13:56 - Mihai Dimian a fost numit ministru al Educaţiei și Cercetării
- 13:44 - Lavrov: „Nu există dovezi că Iranul dezvoltă arme nucleare”
- 08:36 - Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Mesaj de forță pentru români
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News