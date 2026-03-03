Lavrov: „Nu există dovezi că Iranul dezvoltă arme nucleare”

Sursă: realitatea.net

Rusia spune că nu există dovezi că Iran dezvoltă arme nucleare.

„Încă nu vedem nicio dovadă că Iranul dezvoltă arme nucleare, ceea ce a fost principala, dacă nu singura, justificare a războiului”, a afirmat Lavrov, în marja unei întâlniri cu omologul său din Brunei, potrivit Reuters.

Rusia spune că nu există dovezi că Iran dezvoltă arme nucleare

Șeful diplomației ruse a făcut apel la încetarea ostilităților și la protejarea populației civile. „Ca prim pas necondiționat, trebuie să facem tot posibilul pentru a opri orice acțiuni care au ca rezultat victime civile”, a spus oficialul rus.

Declarația vine în contextul intensificării conflictului, după ce peste 160 de persoane și-au pierdut viața în urma bombardării unei școli din sudul Iranului. Începând de sâmbătă, Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, susținând că vizează oprirea programelor nucleare și de rachete balistice ale Teheranului.