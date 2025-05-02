IONUȚ SANDU, SENATOR AUR DE GORJ: DIASPORA VOTEAZĂ PENTRU RENAȘTEREA ROMÂNIEI

Prezent la Târgu-Jiu pentru a susține activitatea organizației AUR GORJ în perioada alegerilor prezidențiale, senatorul Ionuț Mircea Sandu și-a reafirmat respectul pentru românii din Diaspora și a apreciat efortul depus de către aceștia pentru a merge la vot.

Ionuț Sandu, senator AUR de Gorj: "Românii din afara granițelor s-au unit și mobilizat exemplar.

Se conturează o prezență istorică la urne peste hotare, acolo unde milioane de români trăiesc și muncesc departe de casă. Cu demnitate și speranță, românii din Diaspora au ieșit masiv la vot, animați de speranța unei Românii cu adevărat libere, drepte și democratice.

Acești cetățeni, considerați mult timp doar "vaci de muls" ale sistemului, au contribuit esențial la economia națională. În 2021, conform datelor oficiale, Diasporaa trimis în țară peste 9 miliarde de euro, dintre care cel pițin 20% au ajuns în bugetul statului român. Cu toate acestea, statul român i-a ținut la distanță - nu din lipsă de recunoștință, ci din teamă. De ce?

În primul rând, pentru că românii din Diaspora, prin eforturile și sacrificiile lor, au dobândit libertatea autentică - un pilon fundamental al oricărei societăți sănătoase. Nu mai sunt la mâna politicienilor, nu mai pot fi manipulați electoral cu promisiuni deșarte sau pomeni electorale. Iar oamenii liberi, greu de șantajat, devin o amenințare directă pentru orice regim autoritar sau hibrid, așa cum există în prezent în România.

În al doilea rând, acești români reprezintă o resursă economică vitală, iar întoarcerea lor ar putea însemna pierderea unei surse constante de finanțare pentru un sistem care a învățat să depindă de ei fără să le ofere nimic în schimb.

Cu voință politică, măsuri concrete - precum stimulente pentru reîntoarcerea în țară și un regim fiscal favorabil capitalului autohton- România poate renaște.

Pentru aceasta, este necesară o schimbare profundă, o resetare completă a clasei politice. Numai printr-un președinte curajos, neafiliat intereselor globaliste și progresiste, neșantajabil, România poate redeveni suverană și respectată. George Simion este liderul care poate readuce demnitatea națională și poate reda vocea poporului, în echipă cu Călin Georgescu și patrioții care au ca deziderat bună-starea poporului.

România nu mai trebuie să fie doar o piață de desfacere sau o forță de muncă ieftină. România trebuie să fie o națiune stăpână pe destinul ei.

O Românie Liberă. O Românie Suverană."

///

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

E-mail: [email protected]

Adresa: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1