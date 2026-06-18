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Grindeanu respinge varianta unui guvern minoritar PNL: „Cu ce voturi trece?”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 15:30

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric, joi, posibilitatea ca social-democrații să susțină instalarea unui guvern minoritar al PNL. Liderul PSD susține că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități fără implicarea social-democraților și a lansat o întrebare directă către liberali: „Cu cine fac majoritate?”.

Sorin Grindeanu a declarat că varianta unui guvern minoritar condus de PNL nu este una realistă în actualul context politic, în condițiile în care niciuna dintre taberele parlamentare nu dispune de suficiente voturi pentru a guverna singură.

Liderul PSD a explicat că Parlamentul este împărțit în prezent în trei blocuri politice importante: PSD, alianța formată din PNL, USR și UDMR, respectiv partidele suveraniste. În aceste condiții, spune Grindeanu, formarea unei majorități nu poate fi realizată fără compromisuri și negocieri între marile formațiuni.

Potrivit acestuia, singura formulă care ar asigura o majoritate confortabilă în Legislativ rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare, care ar putea depăși pragul de 300 de voturi.

„Nici PNL și USR nu pot construi o majoritate fără PSD, la fel cum nici PSD nu poate face acest lucru fără celelalte partide. De la mine nu ați auzit niciodată că excludem pe cineva, însă alții au spus că nu mai vor să guverneze alături de PSD. Întrebarea este simplă: cu cine vor face majoritate?”, a afirmat Grindeanu.

Între timp, situația politică rămâne incertă. Premierul desemnat, Adrian Veștea, ar fi trebuit să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista viitorului Cabinet. Demersul este însă complicat de faptul că UDMR și USR au anunțat că nu vor susține Executivul propus, iar în interiorul PNL sprijinul parlamentar nu este garantat în totalitate.

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