Gheorghe Piperea: „Un atac cibernetic poate bloca plățile, bancomatele și accesul la conturile bancare. Numerarul trebuie protejat ca ultimă garanție a independenței financiare a românilor”

Publicat 21 iul. 2026, 10:25 Actualizat 21 iul. 2026, 10:26

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea avertizează că dependența excesivă de sistemele financiare digitale poate deveni o vulnerabilitate majoră pentru români în cazul unor atacuri cibernetice de amploare, al unor pene de curent sau al blocării infrastructurii bancare. Gheorghe Piperea invocă avertismentele Comitetului European pentru Risc Sistemic privind amenințările generate de inteligența artificială și cere protejarea numerarului, astfel încât românii să aibă o alternativă sigură în cazul blocării accesului la sistemele digitale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gheorghe piperea