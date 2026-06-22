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George Simion: „Îl aștept pe Veștea la sediul partidului să discutăm ce vrea să facă pentru țară”

George Simion

George Simion

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 22 iun. 2026, 15:41

„Premierul desmenat, Adrian Veștea trebuie să discute cu noi”, a declarat George Simion. Liderul suveraniștilor a transmis că acesta este așteptat la ora 20.00 la sediul partidului AUR pentru a discuta scoterea României din criza politică în care se află.

„Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și sunt ultimele luni am fost... patrioți, nu? S-a făcut o recalibrare. Și a început să se spună adevărul. [...]

În AUR nu sunt trădători, noi suntem o formațiune care odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marți a trecută atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală.

„Fac apel la Veștea să predea mandatul pentru că nu o să treacă la vot”

Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea, să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea a 233 de parlamentari, nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20:00, la sediul formațiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.”

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