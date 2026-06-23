Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „Nu vom susține un guvern din care face parte PSD”

Publicat 23 iun. 2026, 14:57 Sursă Realitatea PLUS

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți că USR nu va acorda sprijin unui guvern în care PSD este partener de guvernare, după consultările de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan în care a prezentat condițiile partidului pentru ieșirea din criza politică.

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