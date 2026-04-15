Crin Antonescu: „Bolojan e un personaj construit de mai multă vreme. PSD și-a dat seama că nu poate conviețui cu el!”

Sursă: realitatea.net

Crin Antonescu, fost președinte PNL, a venit cu o analiză punctuală a situației din politica actuală a țării, în direct la Realitatea PLUS. Acesta a vorbit despre poziția lui Ilie Bolojan, relația cu PSD și posibilele scenarii de reorganizare a puterii.

Își va da Ilie Bolojan demisia sau nu?

„Nu, cred că nu e niciun risc să facem acest pronostic. O dată pentru că domnul Bolojan însuși a fost destul de răspicat în această privință.

În al doilea rând, pentru că de fapt aici se joacă, după opinia mea, un joc politic meschin în sine, dar până la urmă de durată. Ilie Bolojan este un personaj politic care a fost construit de mai multă vreme și acum este, ca să spun așa, această construcție este în apogeul ei.

PSD-ul cred că a ajuns demult la concluzia că nu poate conviețui convenabil politic, orice înțeles am da acestui convenabil, cu domnul Bolojan. N-am înțeles, personal, de ce se prelungește până dincolo de limita penibilului această consultare de mai bine de o lună, consultare cu rezultat anunțat. Cred că e foarte limpede pentru toată lumea. Și suntem în situația în care ori continuăm așa, ori se găsește o altă formulă guvernamentală, cu domnul Bolojan în frunte, sau fără.” , a declarat Crin Antonescu la Realitatea PLUS.

Laurențiu Botin: „PNL-ul fără Bolojan va marșa într-o coaliție cu PSD-ul, cu minoritățile și cu UDMR-ul pentru un alt guvern? Este pregătit PNL-ul să-l debarce sau să se spele de domnul Bolojan? Că nu știu cum să spun exact.”

Crin Antonescu: „PNL-ul de multă vreme, de mai bine de un deceniu, este la guvernare și, mă rog, cu senzația că e și la putere, ceea ce nu e exact același lucru. Și, în general, după cum bate vântul sau după cum merg lucrurile, poate să schimbe și prim-ministru și șeful de partid, după cum s-a văzut în cazul Orban, în cazul Cîțu, în cazul Ciucă, dar să rămână la guvernare. Nu știu ce s-a va întâmpla acum, dar noi, de fapt, nu avem problema PNL-ului. Noi avem problema unui... grup de oameni, unei rețele de influență, a cărei expresie politică , dar neacoperind-o total, este USR-ul, și care spune foarte clar, dom\"le, noi trebuie să conducem în țara asta, numai noi, de-asta ei fac bolșevici, ei mai fac o dată.

Deși suntem minoritari, deși n-avem mai mult de 15%, adunând tot ce se poate aduna, în rest, PSD-ul nu e bun, PNL-ul, în afara cazului în care îl susțin pe Bolojan, care fac politica noastră, acestei rețele, acestui grup de oameni, UDMR-ul nu mai e nici el bun, pentru că, remarcați de câteva zile, după alegerile din Ungaria, ofensiva la adresa lui Kelemen Hunor, mai nou.

AUR, desigur, nici nu se pune problema, nu e bun, numai noi suntem buni, noi suntem, cum ziceau bolșevicii, minoritatea conștientă, și cine nu e de partea noastră este antireformist, corupt, și așa mai departe. Cine e de partea noastră e bun. Și este un element, așa... de progres, de propășire a României. Asta este bătălia care se dă în România, situația PNL-ului este cumva încurcată, pentru că liderul său și omul de care, în mod natural, se leagă destinul partidului și așteptările partidului, face parte, de fapt, din această rețea, din această grupare de putere, care, după cum ați văzut, e gata de conflict și cu președintele Nicușor Dan, dacă ăsta nu execută întocmai și la timp, ceea ce crede că trebuie executat.

Din această situație vom avea, am spus... Fie un guvern Bolojan cu ieșirea PSD-ului de la guvernare, cu o susținere AUR, care nu știu cum va fi explicată, sau cu cooptarea unui număr suficient de mare de parlamentari din opoziția actuală și, eventual, de la PSD, sau vom avea un guvern cu aceeași formulă de coaliție, dar cu un alt prim-ministru... Situație în care, dacă se va vedea pus, PNL-ul va marșa, ca mai făcut-o.”

Laurențiu Botin : „Adică ar fi cumva mai convenabil pentru PNL să dea în continuare premierul. Sunt două variante aruncate pe piață, domnul Predoiu sau domnul Nazare, de data asta. În momentul în care și cunoscând bine PNL-ul, în momentul în care președintele e debarcat, oarecum forțat, dintr-o funcție, e la revedere? Că așa s-a întâmplat de-a lungul timpului cu președinții de la PNL.”

Crin Antonescu: „Stăm și noi de vorbă și, având în vedere stilul dumneavoastră mai direct, mai frust de a discuta, fără foarte multe diplomații și eufemisme, vorbesc așa foarte direct. Sigur că sunt doar aprecieri, este o evaluare a mea, nu știu exact ce va face PNL-ul. Nu-l văd, sincer să fiu, nu are antecedentele de a aduce o luptă eroică alături de domnul Bolojan în opoziție.

Pe de altă parte, e totuși clar că cineva care vrea să fie prim-ministru, trebuie să dispună de o susținere majoritară în Parlament. Dacă PSD-ul se retrage, domnul Bolojan poate rămâne prim-ministru și, desigur, PNL-ul alături de el, în condițiile în care primește un vot pe noua formulă de la opoziția actuală, de la AUR, că nu sunt alții. sau se face un alt guvern în care, evident, domnul Bolojan nu mai e prim-ministru, că PNL-ul va participa la acest guvern, să zicem la un guvern condus pe varianta dată de dumneavoastră, de Predoiu sau de Nazare, paranteză fie spus, două formule net superioare formulei Bolojan, din toate punctele de vedere. Sau va dori să meargă în opoziție alături de domnul Bolojan? Nu știu.”

Laurențiu Botin: „Unde joacă Nicușor Dan? Pe ce? Că e încurcată și la el cumva. Acum unde mai joacă Nicușor Dan?”

Crin Antonescu : „ Nu știu, domnule Botin. Despre domnul Nicușor Dan nu știu nici măcar cât mai știu despre PNL.

Tot ce pot să constat, am sentimentul că Nicușor Dan e mai puțin tefelist decât domnul Bolojan cu siguranță și decât USR-iștii, ceea ce a și provocat această ciocnire din ultima vreme. Bun, asta nu înseamnă că domnul Nicușor Dan îmi pare a fi în acest moment capabil să intervină hotărât cu autoritate, cu discernământ pentru a rezolva o situație destul de complicată pentru că aritmetica nu iartă. La alegeri anticipate e greu să ajungem și mă tem că și dacă ajungem, foarte multe lucruri nu se schimbă.

Rolul președintelui ar fi, într-adevăr, în acest moment, acela de a da o direcție și majorității, dacă nu întregii clase politice , și niște explicații societății. Domnul Nicușor Dan, deocamdată, se explică cu susținătorii săi, ăia care mâncau sarmale la 1 decembrie sau când i-a chemat acolo pe la Cotroceni, și societatea mai așteaptă.”

Laurențiu Botin : „I-au dat posibilitatea lui Bolojan să iasă într-un fel cu capul sus, căci dacă Bolojan își va da demisia în urma ultimatumului dat de PSD, va ieși mai puțin șifonat din toată povestea asta. În sensul că mai târziu va spune, făcându-și, aducându-se către o eventuală nouă formație politică , știți ce se vorbește prin Cişmigiu și Herăstrău, ar putea spune, eu am vrut să vă salvez de voi înşivă, dar m-am învins sistemul. Adică ar capitaliza cumva. Exact pe originea aia despre care vorbiți dumneavoastră. Știi? Anti-anti.”

Crin Antonescu: „Nu, nu cred, nu cred. Câtă vreme domnul Bolojan e totuşi în fruntea unui partid şi îl ţine deocamdată în direcţia aia, a unui partid relativ important, n-are niciun rost să facă acum alt partid. Poate împreună cu PNL-ul să facă vreo construcţie, dacă va socoti de cuviinţă reţeaua şi propaganda, dacă vor socoti de cuviinţă. Dar ceea ce este totuşi straniu şi aproape caraghios în această situaţie politică din România şi în discursul acestei propagande bolşevice useristo-bolojene, este următorul lucru. PSD-ul trebuie să stea la guvernare, este obligat pentru stabilitatea ţării, că nu-i aşa? E un partid pro-european, e un partid bun, nu e rău ca AUR. Şi în acelaşi timp să nu zică nici psss, adică să stea la o guvernare, să stea într-o putere al cărei discurs este unul singur: ce rău e PSD-ul. Pentru că totuşi această propagandă nouă nu ne spune ce e bine şi ce e rău în România de azi, ce e bine şi ce e rău în dezvoltările din viitorul imediat, ce facem pe plan internaţional.

Acolo sunt, în fine, baliverne, apă călduţă. Ne spune într-una cum nu poate să facă Bolojan reforme în România din cauza PSD-ului. Ori, din această dilemă, nu știu cum vor ieși, vă spun foarte sincer, dar PSD-ul e într-o situație în care nu cred că se mai poate menține foarte multă vreme, pentru că, repet, a ajuns undeva la granița penibilului. Ori, ori.”

Laurențiu Botin : „PSD-ul va face pact, credeți, cu USR-ul, dar fără Bolojan sau vrea să scape de două resturi?”

Crin Antonescu : „PSD-ul nu va face un pact cu USR-ul, dar așa cum PSD-ul n-a văzut nicio problemă, și nu știu de ce n-a văzut, în apariția USR-ului la guvernare, care nu era deloc necesară nici din punct de vedere al aritmeticii parlamentare, nici pe compatibilități de program, așa cum n-a văzut niciun inconvenient în apariția USR-ului la guvernare după alegerile prezidențiale, probabil că atâta vreme cât Bolojan ar fi înlocuit, n-ar avea o problemă în continuare să guverneze cu USR-ul, care, desigur că nu-și va schimba discursul și anume că răul României e PSD-ul și numai PSD-ul și asta avem noi de făcut, să ne luptăm cu PSD-ul, toată țara.”

Laurențiu Botin: „Dacă îi mai acordă vreo 45 de zile cu guvern interimar și nu știm ce mișcare politică va face PSD-ul, acceptând că Bolojan își va da demisia că e încăpățânat, îi acordă și timpul necesar lui Bolojan să definitiveze ceea ce a început, și aici părerile sunt clare către distrugerea totală a tot ce înseamnă România.”

Crin Antonescu: „E, România e greu de distrus. Noi facem eforturi de generații întregi. În privința asta și tot n-au reușit. Și slavă Domnului, nu cred că o să reușească nici cei de acum. România e greu de distrus, dar niște lucruri în România, cu metodă, cu hotărâre, cum e cazul domnului Bolojan, se pot distruge. Cred că mai e o problemă de timp. Chestiunea este că suntem în criză de timp din alte puncte de vedere.

Lucrurile se schimbă amețitor de repede în jurul nostru. Am spus, pentru că dumneavoastră ați evocat aceste două nume, Nazare și Predoiu, că este evident că sunt oameni de altă amvergură, că e evident că sunt oameni care măcar înțeleg ce se întâmplă, care sunt preocupați de ce se întâmplă și în plan economic mai general, decât cel contabil, și în planul politicii externe, în multe planuri, că un prim-ministru, repet, nu e doar un contabil, sau în primul rând un contabil. Domnul Bolojan, însă, eu cred că nici măcar asta nu este.

Domnul Bolojan este un om preocupat împreună cu grupul care l-a lansat și-l susține de propria imagine și învârtoșarea asta, în tăieri fără milă, n-are nici măcar o rațiune contabilă, ci are doar rațiunea de a construi imaginea unui om dur, hotărât, de neclintit și de neînlăturat. De aceea mai vine câte un domn și mai trântește câte o odă și cere să fie clonat.”.