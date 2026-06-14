Politica· 1 min citire

Bolojan pierde puterea definitiv. Încep audierile la DNA

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 16:29
Sursărealitatea.net

Ilie Bolojan pierde puterea și dă cu subsemnatul la DNA. Interimarul e așteptat săptămâna viitoare la parchetul anticorupție în dosarul în care sunt acuzați și Oana Gheorghiu și Irineu Darău și Ilie Bolojan.

Dosar bombă. Ilie Bolojan, așteptat la DNA

Cei trei vor fi audiați în dosarul deschis în urma plângerii depuse de fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad. Acesta îi acuză pe vicepremierul interimar și pe ministrul interimar al Economiei că ar fi exercitat presiuni în legătură cu atribuirea unor contracte din domeniul digitalizării.

În fața procurorilor DNA urmează să ajungă și membri ai ADR, precum și reprezentanți ai Guvernului, inclusiv ministrul interimar al Economiei, Radu Miruță.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dosarPNLDNAaudieriilie bolojananchetapolitic

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe