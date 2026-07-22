Zelenski a discutat cu oamenii lui Trump. Ce pregătesc pentru „revitalizarea diplomației”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a ''revitaliza diplomația'' și a găsi o cale de ieșire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează AFP și Reuters.

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