AUR anunță „victorie” în BPR din Parlament: Audierile miniștrilor "nu vor mai fi un simulacru"

Publicat 22 iun. 2026, 14:53 Actualizat 22 iun. 2026, 14:56 Sursă realitatea.net

Partidul AUR, principalul partid de opoziție din România, a transmis luni, pe Facebook, că a obținut o „victorie” în Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului, susținând că audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Veștea vor avea o durată extinsă, de trei ori mai mare decât cea inițială. "Nu vor mai fi un simulacru", au transmis reprezentanții AUR.

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