Adrian Veștea: „Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat.”

Publicat 16 iun. 2026, 08:08 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis un mesaj ferm după ședința conducerii Partidului Național Liberal, în care a clarificat că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua demersurile pentru formarea unui nou guvern.

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