Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale

Dumitru Chisăliță a declarat că se ia în calcul prelungirea plafonării prețurilor la gaze naturale după 1 aprilie 2027, pentru a evita o creștere bruscă a costurilor pentru casnici.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că autoritățile analizează prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale. Măsura ar urma să prevină expunerea bruscă a consumatorilor casnici către o piață liberalizată după expirarea actualei scheme de compensare, care ia sfârșit la 31 martie 2027.
Situația pieței de gaze și a consumatorilor vulnerabili
În prezent, există un tichet de energie de 50 de lei pe lună, destinat plății facturilor la electricitate, program care a fost prelungit până la 31 decembrie 2026. Chisăliță discută cu Ministerul Muncii despre modificarea criteriilor de acordare a ajutoarelor, inclusiv a pragurilor de venit și a valorii voucherelor.
Referitor la creșterea pragului de venit până la 3.500 de lei, prevăzută în programul de guvernare, ministrul a precizat că este vorba despre un scenariu maximal și că se analizează mai multe modele.
Carburanți și energie electrică
În privința carburanților, Chisăliță susține plafonarea adaosului comercial la nivelul din 2025 și extinderea măsurii la toate produsele petroliere. El a menționat că benzina s-ar putea ieftini cu până la 50 de bani pe litru, deși reducerea accizei rămâne o competență a Ministerului Finanțelor.
Ministrul a descris situația energetică ca fiind dificilă și atipică. Facturile la electricitate ar putea fi cu 10% până la 22% mai mari în această iarnă față de aceeași perioadă a anului trecut, conform estimărilor bazate pe tarifele publicate de ANRE.
Există premise pentru repornirea cel puțin a unui reactor de la Cernavodă în noiembrie. Totuși, Chisăliță a recunoscut existența unor îngrijorări privind aprovizionarea cu produse petroliere prin Marea Neagră, deși nu au fost raportate incidente care să vizeze navele care transportau mărfuri către Constanța.