Guvernul a prelungit condițiile deosebite de muncă la CEO cu doar un an

O Ordonanță de Urgență dată de Guvern a prelungit condițiile de muncă deosebite pentru muncitorii de la Complexul Energetic Oltenia, însă doar până la sfârșitul anului viitor, nu pe trei ani cum s-a întâmplat până acum.

Complexul Energetic Oltenia ceruse avize în acest sens pentru următorii trei ani, însă până la începutul anului 2020 compania are obligația de a normaliza condițiile de muncă, se precizează în actul adoptat de Guvern.Chiar și așa, senatorul PSD Florin Cârciumaru susține că avizele ar putea fi prelungite și pe viitor.”Chiar dacă prelungirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite s-a făcut pe un an, ca senator de Gorj voi susține, alături de liderii sindicali din minerit și energie, ca salariații Complexului să beneficieze de acest tip de încadrare și din 2020 înainte”, a declarat Cârciumaru.