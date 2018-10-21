Gorjul, județul în care se vând cele mai puține imobile

Dacă la nivelul întregii țări au fost vândute 42.522 de imobile în luna septembrie, în Gorj au fost realizate doar 150 astfel de tranzacții.

Numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut mult în România în septembrie 2018, față de aceeași lună a anului trecut, când fuseseră realizate cu 15.256 mai multe contracte de vânzare-cumpărare.Ilfov, cu 6.196, București, cu 5.698, și Cluj, cu 2.148 de vânzări de imobile, sunt cele mai active locuri din țară în ceea ce privește piața imobiliară, în timp ce Olt – 152, Tulcea – 152 şi Gorj – 150 sunt la celălalt capăt al clasamentului.