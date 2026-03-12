Fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4 lei litrul. Ministrul Agriculturii: „Voi propune un mecanism și îl vom aproba în Guvernul României”

Sursă: realitatea.net

Ministerul Agriculturii analizează implementarea unui nou mecanism prin care fermierii români să poată achiziţiona motorină direct de la pompă la un preţ semnificativ redus, cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru, a anunţat ministrul Florin Barbu.

Potrivit acestuia, schema va funcţiona pe baza unor tichete speciale eliberate fermierilor, care vor permite achiziţia carburanţilor fără TVA şi acciză, până la limita de 78 de litri/hectar declarat la APIA.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat Florin Barbu la un post TV.

În prezent, litrul de motorină costă în jur de 8,6 lei, iar statul rambursează ulterior TVA-ul plătit de agricultori. Noul sistem ar elimina această aşteptare printr-un mecanism de compensare directă, ceea ce ar ușura fluxul financiar al fermierilor.

„În momentul de faţă, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Ştiţi că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparaţii la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA, pentru ca fermierii să nu mai stea să aşteaptă rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unităţile acreditate de vânzare”, a explicat ministrul.

Florin Barbu a mai precizat că schema ar putea fi aprobată în cel mult 2-3 săptămâni, dacă va primi avizul Guvernului.