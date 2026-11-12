Fabrica Ford Otosan din Craiova, cea mai solicitată din grup. Producția se apropie de 200.000 de mașini
Ford / Profimedia
Fabrica Ford Otosan din Craiova rămâne un punct strategic al grupului. Producția se apropie de 200.000 de mașini, iar conducerea se schimbă.
Uzina Ford Otosan din Craiova continuă să fie una dintre cele mai importante unități de producție ale grupului turco-american. Fabrica din România a funcționat la un grad de utilizare a capacității de aproximativ 77% în primele nouă luni din 2026, iar producția s-a apropiat de pragul de 200.000 de vehicule în primele zece luni ale anului, potrivit datelor prezentate de Ziarul Financiar.
În paralel cu evoluția activității industriale, compania pregătește și schimbări la nivelul conducerii. Alexander Ehrmann urmează să preia funcția de director general adjunct, în locul Josephinei Payne, care a avut un rol important în dezvoltarea și coordonarea uzinei de la Craiova.
Fabrica Ford din Craiova, un punct strategic pentru producția europeană
Uzina din Craiova are o capacitate anuală de producție de aproximativ 300.000 de vehicule și produce modelele Ford Puma, Transit Courier și Tourneo Courier, inclusiv versiuni electrice.
În primele nouă luni din 2026, fabrica a asamblat 173.157 de vehicule, cu aproximativ 6% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 113.599 au fost modele Ford Puma, iar 59.558 au aparținut gamei Courier.
Raportat la capacitatea maximă de producție, gradul de utilizare a ajuns la aproximativ 77%. Chiar și în aceste condiții, Craiova rămâne o unitate importantă în rețeaua industrială Ford Otosan.
În 2025, fabrica a produs 248.328 de vehicule, ceea ce a însemnat un grad de utilizare a capacității de aproximativ 83%.
Exporturile reprezintă cea mai mare parte a producției de la Craiova
Uzina Ford Otosan din România are o orientare puternică spre piețele externe. În primele nouă luni din 2026, exporturile au însumat 152.525 de vehicule, echivalentul a aproximativ 88% din producția totală.
Printre principalele destinații ale automobilelor fabricate la Craiova se numără Marea Britanie, Turcia și Italia.
Această dependență de exporturi face ca evoluția piețelor externe și modificările legislative europene să aibă o influență importantă asupra activității fabricii.
Conducerea Ford Otosan a atras atenția și asupra posibilelor efecte ale noilor reglementări europene privind producția și comercializarea vehiculelor. În special, relația comercială cu Turcia ar putea fi influențată de viitoarele reguli privind originea produselor și condițiile de acces pe piața europeană.
Investiții de două miliarde de euro la uzina Ford Otosan
Investițiile cumulate realizate la Craiova au ajuns la aproximativ două miliarde de euro, potrivit reprezentanților companiei.
O parte importantă a fondurilor a fost direcționată către modernizarea liniilor de producție, dezvoltarea modelelor electrice și adaptarea fabricii la noile cerințe ale industriei auto.
Peste 500 de milioane de euro au fost investite în ultimii ani pentru dezvoltarea capacităților industriale și producția de vehicule electrice.
Uzina din Craiova are astfel un rol important în strategia Ford Otosan de extindere a producției de automobile și vehicule comerciale electrificate.
Schimbări în conducerea Ford Otosan: Alexander Ehrmann îi ia locul Josephinei Payne
O altă evoluție importantă pentru fabrica din Craiova este schimbarea la nivelul conducerii. Alexander Ehrmann a fost numit director general adjunct în cadrul Ford Otosan, urmând să preia funcția de la 1 decembrie 2026, după obținerea documentelor necesare pentru exercitarea mandatului.
Acesta are o experiență îndelungată în cadrul grupului Ford, unde a ocupat mai multe poziții de conducere în domeniul producției, dezvoltării de produse și strategiei industriale.
Josephine Payne a fost una dintre figurile importante ale industriei auto din România. Aceasta a condus uzina Ford din Craiova și a coordonat activități importante în cadrul companiei, inclusiv după preluarea fabricii de către Ford Otosan.
Numirea lui Alexander Ehrmann vine într-un moment în care industria auto europeană traversează o perioadă de transformare, marcată de electrificare, schimbări tehnologice și intensificarea competiției dintre producători.
Ford Otosan vrea să atragă noi furnizori în România
Dezvoltarea uzinei din Craiova depinde și de consolidarea rețelei locale de furnizori. În acest sens, Ford Otosan a invitat 35 de companii din Turcia să analizeze posibilitatea unor investiții în România și a dezvoltării unor capacități de producție locale.
Inițiativa urmărește apropierea furnizorilor de fabrica din Craiova și creșterea gradului de integrare locală a producției.
Conducerea companiei consideră însă că industria auto românească are nevoie de o strategie industrială pe termen lung, de predictibilitate legislativă și de sprijin pentru menținerea competitivității.
Pentru uzina Ford Otosan, următorii ani vor fi importanți atât pentru menținerea volumelor de producție, cât și pentru atragerea unor noi proiecte care să asigure dezvoltarea fabricii de la Craiova.
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