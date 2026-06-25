Scandal în Educație! Profesorii ies din nou în stradă și amenință cu blocarea examenelor

Publicat 25 iun. 2026, 07:10 Actualizat 25 iun. 2026, 07:11 Sursă Realitatea PLUS

Continuă revolta față de legea salarizării! Profesorii ies din nou în stradă astăzi și amenință cu boicotarea examenelor! Totul în condițiile în care noua lege aduce pierderi pentru ei cuprinse între 200 și 600 de lei. Deja s-au strâns peste 160 de mii de semnături pentru anularea măsurilor și forme de protest.

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