Premierul desemnat Siegfried Mureşan începe demersurile pentru formarea unui nou cabinet

Conducerea PSD urmează să analizeze astăzi situația politică.
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, începe astăzi procedurile pentru formarea noului Guvern, după publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind desemnarea sa.
În următoarele 10 zile, Mureșan trebuie să finalizeze programul de guvernare și să stabilească echipa cu care va merge în Parlament pentru votul de învestitură. În paralel, premierul desemnat trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 233 de parlamentari pentru ca noul Executiv să poată fi învestit.
Siegfried Mureșan a anunțat încă de vineri că reprezentanții PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin, lucrează deja la programul de guvernare, care urmează să fie prezentat public la începutul acestei săptămâni.
Siegfried Mureșan susține că România are nevoie cât mai rapid de un Guvern serios și credibil, care să continue reformele și proiectele începute în ultimul an. Premierul desemnat spune că obiectivul său este să discute prioritățile programului de guvernare cu parlamentarii, pentru a obține sprijinul necesar în Parlament.
Pentru formarea unei majorități, Mureșan și-a exprimat deschiderea pentru negocieri cu PSD, o poziție susținută recent și de USR. Social-democrații critică însă intenția premierului desemnat de a continua politica fostului premier Ilie Bolojan și îi solicită un plan concret pentru relansarea economiei, protejarea puterii de cumpărare și menținerea locurilor de muncă.
Conducerea PSD urmează să analizeze astăzi situația politică, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
În același timp, AUR și-a reafirmat poziția potrivit căreia nu va vota un Guvern din care formațiunea nu face parte.