Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 15:32

Procurorii DIICOT au prezentat bilanțul primelor șase luni de mandat, evidențiind o scădere semnificativă a depistărilor de droguri la principalele festivaluri de muzică din România.

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