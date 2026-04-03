Turismul românesc pierde teren. Mai puține vacanțe în țară

Vacanțele cu voucher, tot mai rare în România

Românii primesc vouchere de vacanță, dar pleacă tot mai rar în concediu în țară. Primele luni din 2026 vin cu o scădere drastică de 50% a decontărilor și ridică semne de întrebare pentru sezonul turistic care urmează.

Datele oficiale arată că, în luna ianuarie, valoarea voucherelor emise a fost de peste 45 de milioane de lei, în timp ce în februarie suma a rămas la un nivel similar, de aproape 46 de milioane de lei. Cu toate acestea, adevărata problemă apare la capitolul utilizare: decontările, adică vacanțele efectiv plătite cu aceste tichete, au înregistrat o prăbușire semnificativă.

În doar două luni, valoarea voucherelor decontate abia a trecut de 95 de milioane de lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut depășea echivalentul a 200 de milioane de lei. Practic, vorbim despre o scădere de peste 52%, una dintre cele mai abrupte din ultimii ani.

Reprezentanții industriei spun că diminuarea valorii voucherelor și schimbările din sistem îi determină pe români să fie mai rezervați când vine vorba de concedii în țară.

„Avem nevoie de politici publice care să susțină vacanțele românilor în România, în contextul în care ieșirile de valută pentru călătorii externe sunt uriașe”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT. Potrivit acestuia, românii cheltuie în străinătate aproximativ 9,5 miliarde de euro, în timp ce turismul intern pierde din atractivitate.

Un grup de lucru format din reprezentanți ai industriei ospitalității, a avut recent o întâlnire cu ministrul de resort. În acest context, industria ospitalității cere prelungirea programului de vouchere pentru perioada 2027–2031 și extinderea lui către angajații din mediul privat. Discuțiile cu autoritățile sunt în curs, iar semnalele sunt, spun reprezentanții din turism, încurajatoare.

În plus, multe familii se bazau pe vouchere să plece în vacanță. Reducerea impactului lor înseamnă, implicit, mai puține zile de odihnă și mai puține experiențe turistice în România.

Efectele se resimt deja în industrie. Gradul de ocupare al unităților de cazare rămâne scăzut, doar 20% în ianuarie 2026, iar investițiile masive din turism, estimate la aproximativ 6 miliarde de euro, riscă să fie afectate. În prezent, sunt în jur de 2000 de proiecte în derulare, de la modernizarea hotelurilor până la dezvoltarea de noi resorturi. Fără un flux constant de turiști, aceste investiții ar putea încetini sau chiar fi puse pe pauză.

Mai mult, modelul voucherelor de vacanță din România a fost recunoscut la nivel internațional, chiar de OCDE, organizație la care România aspiră să adere. A fost apreciat pentru impactul său social și economic. Acesta nu doar sprijină turismul local, ci contribuie și la reducerea deficitului din balanța turistică, estimat în prezent la aproximativ 4,5 miliarde de euro.

În lipsa unor măsuri rapide, turismul românesc riscă să piardă teren într-un moment în care competiția externă devine tot mai puternică. Voucherele de vacanță, odinioară un motor important pentru industria locală, par acum să-și piardă din forță.