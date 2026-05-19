Tensiuni politice: PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de trafic de influență în dosarul fondurilor SAFE

Partidul Social Democrat solicită explicații publice din partea Ilie Bolojan, pe care îl acuză de presupuse nereguli în legătură cu gestionarea fondurilor europene din programul SAFE (Security Action for Europe).

Într-un comunicat, PSD afirmă că la nivelul Cancelariei Prim-ministrului ar fi avut loc „înțelegeri controversate” cu un furnizor privat german de echipamente militare, susținând că acest demers ar ridica semne de întrebare privind modul de derulare a negocierilor.

Social-democrații susțin, de asemenea, că o firmă de avocatură implicată în proces ar fi fost într-o situație de posibil conflict de interese, întrucât ar fi oferit consultanță atât Guvernului României, cât și companiei germane implicate în alte spețe juridice.

PSD mai solicită clarificări privind criteriile de selecție ale acestei firme și ridică întrebări legate de posibila expunere a unor informații sensibile în cadrul procesului de negociere.

Totodată, formațiunea politică face referire la numirea unui consilier onorific în cadrul Guvernului, sugerând că această decizie ar putea ridica probleme de compatibilitate și acces la informații confidențiale.

În paralel, tema programului SAFE a generat și alte dispute politice, după ce AUR a sesizat Avocatul Poporului, iar ulterior a fost atacată la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență legată de implementarea acestui mecanism european de finanțare pentru apărare.