Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
11 feb. 2026, 13:47
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:47
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi violat sora în vârstă de 12 ani, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, potrivit agerpres.ro.
Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi viol săvârşit asupra unui minor, în cadrul unei anchete derulate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani.
