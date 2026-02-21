Incendiu la o mânăstire din Gorj. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor

Sursă: realitatea.net

Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Stâmba Jiu, din județul Gorj.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj, flăcările au cuprins acoperișul unei chilii monahale din incinta așezământului.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar la fața locului acționează cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Pompierii au anunțat că până în acest moment nu s-au înregistrat victime. Intervenția este în desfășurare.