Actualitate· 1 min citire
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
16 feb. 2026, 09:46
Actualizat: 16 feb. 2026, 09:46
Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector.
Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025. Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 de euro pentru un hectar.
Citește și:
- 21:22 - Volodimir Zelenski stabilește când ar putea avea loc alegerile: Ce spune despre un nou mandat
- 20:30 - Fără permis din 2019, a provocat un accident cumplit: o victimă amputată
- 19:53 - Iranul amenință Europa cu represalii: ce riscuri apar pentru Uniunea Europeană în contextul războiului
- 19:01 - România caută protecție strategică sub scutul Franței. Câte focoase nucleare controlează Emmanuel Macron
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News