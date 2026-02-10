Sindicatele din administrație avertizează Guvernul: Grevă în peste 1500 de primării – administrația rurală refuză să mai fie periferia statului

FNSA cere Guvernului să oprească ruptura

Azi, peste 1500 de primării de comune din România opresc lucrul timp de două ore, între 10:00 și 12:00, într-o grevă de avertisment fără precedent, susținută oficial de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA). Protestul este prezentat de federație ca un strigăt de ajutor al comunităților locale, afectate de ani de zile de subfinanțare, măsuri legislative discriminatorii și presiune administrativă tot mai mare.

FNSA subliniază că protestul de astăzi nu este doar o reacție punctuală, ci expresia unei crize profunde care lovește administrația publică locală din mediul rural. Federația avertizează că primăriile de comune funcționează cu resurse insuficiente, în timp ce responsabilitățile cresc constant, iar guvernul continuă să adopte măsuri fără consultare reală.

„Administraţia publică locală din mediul rural nu poate fi tratată ca fiind o zonă periferică a statului!”, transmite FNSA, acuzând Executivul că ignoră rolul esențial al comunelor în arhitectura administrativă a României.

Protestul, descris ca un demers legal și legitim

Federația afirmă că greva de avertisment este un act perfect legal și legitim, mai ales în contextul în care guvernul pregătește măsuri considerate abuzive, cu impact major asupra drepturilor salariaților.

„Greva de avertisment reprezintă un demers legal şi legitim, în condiţiile adoptării iminente a unor măsuri abuzive, cu impact major asupra drepturilor salariaţilor, într-un context în care dialogul social real este minimalizat de către puterea executivă.”

FNSA acuză că Executivul încearcă să impună norme care elimină autonomia locală, fără dezbatere democratică în Parlament, ceea ce ar duce la slăbirea sau chiar depopularea autorităților locale.

„Satul se va rupe iremediabil de capitala atoateștiutoare”

Tonul comunicatului este unul extrem de ferm, federația avertizând că demonizarea continuă a personalului din primăriile de comună riscă să distrugă capacitatea administrativă a instituțiilor cele mai apropiate de cetățean.

„Demonizarea și discreditarea continuă a personalului de la nivelul primăriilor de comună va duce inevitabil la distrugerea capacității de exercitare a competențelor de către autoritățile administrației publice locale situate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean.”

Federația merge chiar mai departe, avertizând că:

„Satul se va rupe iremediabil de capitala atoateștiutoare și autoproclamată ca salvatoare a poporului!”

FNSA cere Guvernului să oprească ruptura

Federația susține fără rezerve protestul și solicită Guvernului României să trateze cu maximă seriozitate semnalul de alarmă tras astăzi de administrația rurală.

„Echilibrul acţiunilor şi demersurilor Guvernului României reprezintă singura cale de urmat, dacă Executivul doreşte să evite ruptura!”, a transmis Biroul Executiv al FNSA.