Sărbătoarea zilei, joi, 6 august: Schimbarea la Față a Domnului. Cruce roșie în calendar și dezlegare la pește

Pe 6 august, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor, înaintea ucenicilor Petru, Iacob și Ioan.
Potrivit relatărilor din Sfintele Evanghelii, chipul lui Hristos a strălucit asemenea soarelui, iar veșmintele Sale au devenit albe ca lumina. Alături de El au apărut Moise și Ilie, două dintre cele mai importante personalități ale Vechiului Testament. Moise simboliza Legea, iar Ilie îi reprezenta pe proroci, mărturisind astfel că întreaga revelație a Vechiului Testament își găsește împlinirea în Hristos.
Sfântul Ioan Gură de Aur explică faptul că prezența lui Moise și a lui Ilie demonstrează nevinovăția lui Hristos în fața acuzațiilor aduse de farisei. Aceștia Îl învinuiau că nu respectă Legea și că hulește împotriva lui Dumnezeu. Dacă aceste acuzații ar fi fost adevărate, Moise, dătătorul Legii, nu ar fi stat alături de Cel considerat încălcător al ei, iar Ilie, cunoscut pentru râvna sa față de Dumnezeu, nu s-ar fi arătat lângă Cel care ar fi pretins pe nedrept că este deopotrivă cu Tatăl.
Evenimentul Schimbării la Față a avut loc cu puțin timp înainte de Pătimirile și Răstignirea Domnului. Prin descoperirea slavei Sale dumnezeiești, Hristos a dorit să întărească credința celor trei ucenici, pregătindu-i pentru încercările ce aveau să urmeze. Astfel, atunci când aveau să-L vadă răstignit pe cruce, ei să nu cadă în deznădejde sau necredință, ci să păstreze convingerea că El este Fiul lui Dumnezeu și că va birui moartea prin Înviere.
Deși momentul Schimbării la Față s-a petrecut înainte de Sfintele Paști, sărbătoarea este celebrată în fiecare an la 6 august. Potrivit tradiției Bisericii, Sfinții Părinți au așezat această prăznuire în ultima lună a anului bisericesc pentru a sublinia că slava arătată pe Muntele Tabor nu prevestește doar Învierea lui Hristos, ci și cea de-a doua Sa venire întru slavă, la sfârșitul veacurilor.
Data de 6 august are, de asemenea, o semnificație simbolică. Tradiția amintește că omul a fost creat în ziua a șasea, iar după căderea în păcat, Adam și Eva au pierdut slava comuniunii cu Dumnezeu. Prin Schimbarea la Față, Hristos anticipează restaurarea acestei slave și redeschide întregii omeniri calea către Împărăția Cerurilor.
sursa : crestinortodox.ro