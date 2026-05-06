Salvamontiștii din Gorj ar putea primi indemnizații pentru intervenții periculoase

Salvatorii montani din Gorj ar putea beneficia de indemnizații de periculozitate și de hrană pentru activitățile desfășurate în teren, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Județean Gorj.

Măsurile vizează membrii formațiilor Salvamont angajați în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj și sunt destinate sprijinirii intervențiilor în condiții dificile, mai ales în zone cu grad ridicat de risc.

Conform proiectului, salvamontiștii pot primi între 139 de lei pe acțiune, pentru activitățile de patrulare, și 245 de lei pe acțiune pentru intervențiile de salvare desfășurate iarna, pe timp de noapte.

În plus, documentul prevede acordarea unei indemnizații de hrană pe durata patrulărilor și a formelor de pregătire profesională. Aceasta ar urma să fie echivalentă cu baremul acordat sportivilor de performanță, respectiv 120 de lei pe zi. Proiectul urmărește compensarea riscurilor asumate de salvatorii montani în timpul misiunilor.