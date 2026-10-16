Salvamont Gorj organizează o zi de alpinism și escaladă în Cheile Sohodolului

Salvamont Gorj îi invită pe iubitorii de natură la o zi de alpinism și escaladă în Cheile Sohodolului, pe 18 octombrie 2026. Participarea este deschisă și începătorilor.
O zi de aventură în Cheile Sohodolului, alături de salvamontiști
Iubitorii de natură și aventură sunt invitați duminică, 18 octombrie 2026, la o activitate specială organizată de Salvamont Gorj în Cheile Sohodolului. Evenimentul le oferă participanților ocazia să descopere alpinismul și escalada, să încerce cățărarea pe stâncă și să afle mai multe despre regulile de siguranță în zona montană.
Acțiunea este organizată de Serviciul Public Județean Salvamont Gorj, în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj, KISS FM și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.
Activitățile se adresează tuturor celor care vor să încerce o experiență nouă, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire. Nu este nevoie de experiență anterioară în alpinism, iar participanții vor fi îndrumați de salvatorii montani.
Unde și la ce oră începe evenimentul
Întâlnirea participanților este programată duminică, 18 octombrie, între orele 10:30 și 11:00, în Cheile Sohodolului, în zona cunoscută drept „La Nări”.
Atelierele practice de alpinism și escaladă vor începe la ora 11:00, iar încheierea activităților este estimată pentru ora 16:00.
Pe lângă experiența cățărării, cei prezenți vor putea afla informații despre activitatea salvamontiștilor, despre mediul montan și despre măsurile care trebuie respectate pentru desfășurarea activităților în siguranță.
Organizatorii subliniază că evenimentul nu este o competiție sportivă, ci o oportunitate de inițiere și de petrecere a timpului liber în natură.
Transport gratuit din Târgu Jiu, în funcție de solicitări
Persoanele care doresc să participe ar putea beneficia și de transport gratuit cu autocarul din Târgu Jiu. Organizatorii au precizat că această facilitate va fi asigurată în funcție de numărul solicitărilor.
Cei interesați se pot înscrie până vineri, 16 octombrie 2026, și pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0253 222 555. Înscrierile și informațiile telefonice sunt disponibile de luni până vineri, între orele 09:00 și 15:00.
Ce trebuie să ai la tine pentru ziua de cățărare
Pentru participarea la activități, organizatorii recomandă echipament adecvat unei zile petrecute în aer liber. Este indicat ca participanții să aibă:
încălțăminte de drumeție sau pantofi sport cu talpă aderentă;
haine sport sau de munte, potrivite condițiilor meteorologice;
apă pentru hidratare;
un pachet cu mâncare.
Desfășurarea evenimentului depinde de condițiile meteorologice. Dacă vremea nu va permite organizarea activităților în siguranță, programul poate fi modificat sau evenimentul poate fi anulat.
Inițiativa Salvamont Gorj își propune să îi apropie pe oameni de natură și să le ofere ocazia de a descoperi alpinismul și escalada sub îndrumarea unor specialiști.