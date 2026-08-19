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Actualitate· 1 min citire
Poluare cu ape uzate în râul Jiu: Operatorul sistemului de canalizare din Târgu Jiu, amendat cu 60.000 de lei
Poluare în râul Jiu Foto: Facebook | Garda de Mediu Gorj
Publicat19 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Comisarii de mediu au identificat mai multe deficiențe majore în funcționarea și exploatarea sistemului.
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