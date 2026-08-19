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Poluare cu ape uzate în râul Jiu: Operatorul sistemului de canalizare din Târgu Jiu, amendat cu 60.000 de lei

Poluare în râul Jiu Foto: Facebook | Garda de Mediu Gorj

Poluare în râul Jiu Foto: Facebook | Garda de Mediu Gorj

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

Comisarii de mediu au identificat mai multe deficiențe majore în funcționarea și exploatarea sistemului.

Garda de Mediu Gorj a constatat evacuarea în râul Jiu a unor ape uzate necorespunzător epurate.

Operatorul sistemului de canalizare și epurare din municipiul Târgu Jiu a fost amendat cu 60.000 de lei.

Controlul a fost început de urgență în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la deversarea unor ape uzate fecaloid-menajere în zona Românești.

Potrivit Gărzii de Mediu Gorj, verificările au vizat operatorul autorizat să exploateze sistemul de canalizare și epurare al municipiului Târgu Jiu. Comisarii au identificat mai multe deficiențe majore în funcționarea și exploatarea sistemului.

„Din cauza acestor disfuncționalități, în emisarul râului Jiu au fost evacuate ape uzate necorespunzător epurate, fiind afectat grav ecosistemul acvatic”, a transmis instituția.

Verificările la fața locului au fost realizate împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj – Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs poluarea.

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