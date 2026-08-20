Ministrul Educației anunță modificări de coeficienți pentru profesori. Cum se vor calcula salariile din educație

Publicat 20 aug. 2026, 20:34 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a explicat modul în care vor crește coeficienții cadrelor didactice în noua Lege a Salarizării. Deși valoarea de referință scade la 4.000 de lei, noile grile prevăd majorări treptate pentru profesorii și personalul din învățământ. Cum se vor calcula salariile din educație și ce impact vor avea ultimele modificări?

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