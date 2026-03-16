Întâlnire la Cotroceni pe tema energiei: Nicușor Dan a discutat cu șefii OMV Petrom despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanții conducerii OMV Petrom pentru a discuta despre evoluția pieței energetice, prețurile la combustibili și securitatea aprovizionării cu energie.

La discuții au participat Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere al companiei, și Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului a transmis că proiectul Neptun Deep avansează conform planului stabilit și că primele cantități de gaze naturale extrase din Marea Neagră ar urma să fie livrate în anul 2027.

Potrivit președintelui, investiția depășește 4 miliarde de euro și va avea un rol important în consolidarea securității energetice a României, reducând dependența de importuri. În același timp, proiectul ar putea aproape să dubleze producția de gaze naturale a țării și să contribuie semnificativ la creșterea independenței energetice.

Nicușor Dan a precizat că, pe lângă proiectele de investiții, discuțiile au vizat și situația actuală a pieței energetice, chiar dacă întâlnirea fusese programată înainte de escaladarea conflictului din Iran.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat o analiză privind evoluțiile posibile pe termen scurt și mediu, precum și scenariile pe care compania le ia în calcul în contextul tensiunilor internaționale.

Șeful statului a spus că în cadrul discuțiilor a fost abordată și tema prețurilor la combustibili, precum și siguranța aprovizionării cu energie. Totodată, s-a convenit menținerea unei cooperări strânse între companie și Guvern, pentru ca România să poată depăși perioada de presiune asupra piețelor energetice.

În opinia președintelui, situația internațională ar putea crea dificultăți pentru statele care depind de importurile de petrol și combustibili, mai ales în contextul problemelor din Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul de petrol la nivel global.

Deși România dispune de resurse energetice proprii, acestea nu acoperă integral necesarul intern. Potrivit datelor oficiale, țara importă aproximativ 80% din cantitatea de țiței utilizată pentru consumul intern.

În acest context, autoritățile consideră că soluțiile pe termen scurt și mediu sunt continuarea investițiilor majore din sectorul energetic și menținerea unui dialog constant cu principalii actori din domeniu. Președintele a subliniat că autoritățile vor monitoriza în continuare situația pentru a proteja economia și populația.