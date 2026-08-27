Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”

Publicat 27 aug. 2026, 16:45 Actualizat 27 aug. 2026, 17:05

Generalul (rtr) Ioan Dan, fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare din anii '90 și procurorul care a coordonat, la începutul acelui deceniu, Dosarul Revoluției Române din Decembrie 1989, a făcut declarații pentru Stiripesurse.ro în legătură cu dezvăluirile publicate recent de Recorder despre trecutul actualului director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu.

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