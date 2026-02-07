Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, arestată preventiv

Numele ei apare în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu ajutorul unei asistente medicale

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie.

Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.

Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a anunţat, cu o zi în urmă, că procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis reţinerea femeii în vârstă de 40 de ani, pentru complicitate la omor calificat, în dosarul în care două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele.



”Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, a arătat reprezentantul Parchetului.



Femeia reţinută vineri a fost dusă în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, care a admis propunerea Parchetului de arestare preventivă.

Două femei au fost deja arestate preventiv în dosarul de omor. În vara anului 2024, cele două i-ar fi pus victimei un sedativ foarte puternic în ceai, după are asistenta medicală i-a injectat un medicament femeii de 59 de ani, spun procurorii. Ulterior, cele două au sufocat victima cu o pernă.

Ulterior, fiica femeii ucise a vândut bunurile acesteia şi s-a mutat în Dubai. Asistenta şi femeia acuzată că şi-a ucis mama au fost arestate preventiv.