FCSB rămâne fără antrenor: Mirel Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep
Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB, după ce a acceptat o ofertă din partea clubului Gaziantep FK.
Tehnicianul fusese adus la echipa bucureșteană pentru o perioadă limitată, până la finalul sezonului, cu obiectivul de a ajuta formația în play-out. Între timp, însă, oportunitatea apărută în campionatul Turciei l-a determinat să facă pasul către un nou proiect.
La Gaziantep, Rădoi va lucra cu mai mulți jucători români, printre care Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.
Despărțirea a fost confirmată de patronul FCSB, Gigi Becali, care a precizat că antrenorul l-a informat personal în legătură cu decizia sa. Potrivit acestuia, mutarea nu are legătură cu situația unor jucători sau cu deciziile interne ale clubului.
Rădoi ar fi explicat că alegerea de a merge în Turcia ține de planurile sale de carieră, dorind să se afirme într-un campionat extern și să își construiască un parcurs care să îi permită, pe viitor, accesul la echipe cu obiective mai ambițioase.
Citește și:
- 16:19 - TAROM, în prag de protest: sindicaliștii ies în stradă pe 28 aprilie
- 15:57 - Raed Arafat, pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă. Prejudiciu de peste 4 milioane de euro
- 15:47 - EXCLUSIV: Gabriela Firea față în față cu Anca Alexandrescu la „Culisele Statului Paralel”, azi de la ora 20:55
- 15:41 - WhatsApp pregătește un abonament premium: funcțiile variantei „Plus”
