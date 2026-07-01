Criză în Rusia! Benzinăriile rămân fără carburant, iar Putin dă vina pe populație

Atacurile lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice din Rusia continuă să producă efecte, iar lipsa carburanților începe să fie resimțită în tot mai multe regiuni. În timp ce Kievul susține că își intensifică operațiunile cu rază lungă de acțiune, Moscova se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea unor benzinării.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele sale au lovit din nou rafinăria din Ufa, unul dintre cele mai importante centre de producție a lubrifianților din Rusia. Potrivit liderului de la Kiev, obiectivul se află la peste 1.300 de kilometri de linia frontului și reprezintă una dintre țintele strategice vizate de Ucraina.
Zelenski a precizat, de asemenea, că armata ucraineană a atacat și o uzină din regiunea Penza, despre care susține că produce componente pentru rachetele folosite de Rusia în bombardamentele asupra orașelor ucrainene.
Între timp, atacurile rusești asupra Ucrainei continuă. În orașul Kramatorsk, din regiunea Donețk, dronele au avariat locuințe, magazine și cafenele, iar în Herson un autobuz care transporta civili a fost lovit de o dronă explozivă, provocând victime.
Putin recunoaște problemele cu aprovizionarea
În contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice, președintele rus Vladimir Putin a admis, pentru prima dată, că loviturile ucrainene au avut un impact asupra aprovizionării cu carburanți în Rusia.
Declarația vine pe fondul nemulțumirilor tot mai mari din rândul populației, după ce în mai multe zone ale țării au fost semnalate probleme la alimentarea benzinăriilor. Situația a alimentat criticile în spațiul public, unde tot mai mulți ruși se întreabă cum este posibil ca o țară cu unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume să se confrunte cu lipsa benzinei.
Atacurile asupra rafinăriilor și instalațiilor energetice reprezintă o parte importantă a strategiei Ucrainei de a reduce capacitatea logistică și industrială a Rusiei, în timp ce Moscova încearcă să limiteze efectele acestor lovituri asupra economiei și populației.