Bricul Mircea sărbătoreşte Ziua Marinei Române la Lisabona

Publicat 15 aug. 2026, 09:34 Sursă realitatea.net

Nava Şcoală a Marinei Române, Bricul Mircea, care a acostat vineri în Portul Lisabona, unde va rămâne deschisă publicului pentru vizitare, în zilele de duminică şi luni, conform anunţului Ambasadei României la Lisabona.

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