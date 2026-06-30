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Actualitate· 2 min citire
Craiova găzduiește, în prima săptămână a lunii iulie, o nouă ediție a festivalului dedicat tinerilor regizori de teatru
Theater Networking Talents (TNT)
Publicat30 iun. 2026, 13:15
Sursărealitatea.net
Teatrul Național „Marin Sorescu" din Craiova găzduiește, între 1 și 4 iulie 2026, ediția a VIII-a a festivalului Theater Networking Talents (TNT), un eveniment dedicat tinerilor regizori și creatorilor emergenți din artele spectacolului. Festivalul este organizat de teatrul craiovean împreună cu Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova.
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