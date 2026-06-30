Craiova găzduiește, în prima săptămână a lunii iulie, o nouă ediție a festivalului dedicat tinerilor regizori de teatru

Publicat 30 iun. 2026, 13:15 Sursă realitatea.net

Teatrul Național „Marin Sorescu" din Craiova găzduiește, între 1 și 4 iulie 2026, ediția a VIII-a a festivalului Theater Networking Talents (TNT), un eveniment dedicat tinerilor regizori și creatorilor emergenți din artele spectacolului. Festivalul este organizat de teatrul craiovean împreună cu Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova.

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